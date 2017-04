Eintracht nur 1:1 in Nordberlin

Mahlsdorf. Die Elf von Trainer Torsten Boer büßte im Titelkampf der Berlin-Liga zwei wichtige Punkte ein und kam beim Nordberliner SC über ein 1:1 nicht hinaus. Christoph Zorn brachte Mahlsdorf in der 35. Minute zwar mit 1:0

in Führung, aber noch vor der Halbzeitpause glichen die Heiligenseer aus. Ab der 72. Minute spielte Mahlsdorf in Überzahl, nachdem der Nordberliner Emre Tös die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, konnte das aber nicht nutzen.



Am kommenden Sonntag empfangen die Mahlsdorfer die Füchse Berlin (14.30 Uhr, Am Rosenhag).

