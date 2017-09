Erste Saisoniederlage

Mahlsdorf. Die Mannschaft von Christian Gehrke verlor am Sonntag mit dem 1:3 bei Aufsteiger Sparta Lichtenberg ihr erstes Pflichtspiel in dieser noch jungen Spielzeit. Steven Virhus erzielte mit seinem zweiten Saisontor das zwischenzeitliche 1:2. Mahlsdorf verlor in der Tabelle einen Platz, ist nun Fünfter.



Am nächsten Sonntag greift die Eintracht in den Landespokal ein. Um 10 Uhr gastiert sie in der Hatzfeldtallee bei Kreisliga-B-Aufsteiger DJK Roland Borsigwalde.

