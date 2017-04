Mahlsdorf II gibt Führung her

Mahlsdorf. Als Maximilian Dähne nach 17 Minuten zum 1:0 traf, schien die Eintracht-Reserve auf Kurs. Aber der 1. FC Schöneberg machte aus dem 0:1 bis zur Pause ein 2:1 und verließ am Ende den Platz als 3:1-Sieger. Am kommenden Sonntag trifft die Elf von Nico Hennig auf den SSC Südwest (12.15 Uhr, Am Rosenhag). bek

