Mahlsdorf II macht Titel perfekt

Mahlsdorf. Die 2. Mannschaft der Mahlsdorfer hat den Meistertitel in der Landesliga, 1. Abteilung, eingefahren. Am vergangenen Sonntag bezwang der Spitzenreiter den abstiegsbedrohten Friedenauer TSC mit 2:1. Matthias Heller brachte die Mahlsdorfer kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung. Nach dem Ausgleich unmittelbar nach Wiederbeginn traf Robert Maraszkiewicz zum 2:1-Endstand.



Zum Saisonschluss geht es am kommenden Sonntag zu Türkiyemspor (12.30 Uhr, Willi-Kressmann-Stadion). bek

