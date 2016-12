Interview mit Thomas Loest, Vorsitzender des BSV Eintracht Mahlsdorf

Mahlsdorf. Die 1. Herren auf dem Sprung an die Tabellenspitze in der Berlin-Liga und die 2. Herren in der Landesliga Mitfavorit für den Aufstieg: Die Fußballer des BSV-Eintracht Mahlsdorf haben derzeit einen Lauf wie lange nicht mehr. Mit dem Vereinsvorsitzenden Thomas Loest sprach Berliner Woche-Reporter Harald Ritter.

Nur, dass es so weiter geht. Moment ist denkbar, dass beide Mannschaften am Ende der Spielzeit eine Klasse höher rutschen. Das haben auch wir anfangs so nicht gedacht, allenfalls heimlich gewünscht.Wir haben einen starken Kader. Bei der 1. Mannschaft können wir auf insgesamt 28 Spieler zurückgreifen, bei der 2. Mannschaft auf 25 Spieler. Unser Kader reicht sogar noch aus, eine 3. Herrenmannschaft zu stellen, die recht erfolgreich in der Liga der Dritten Mannschaften spielt.Das ist vor allem ein Ergebnis unserer Nachwuchsarbeit unter Uli Strumpf. Wir haben gegenwärtig 27 Mannschaften, davon 18 Jugendmannschaften. Jeder Jahrgang ist bei der Jugend mit mindestens zwei Mannschaften besetzt und alle spielen in den beiden höchsten Berliner Spielklassen, also Landesliga oder Verbandsliga. Da wächst immer wieder etwas nach und die Erfolge steigern natürlich die Spielfreude. Wir leisten uns insgesamt 36 Jugendtrainer, die alle eine prima Arbeit machen.Da gibt es keine Probleme, die arbeiten alle im Interesse der Mannschaften kameradschaftlich zusammen, verantwortlich und abgestimmt. Anders wären die Erfolge nicht zu erklären. Nico Hennig und Jörg Horländer sowie Sven Ehrcke haben die 2. Herren in zwei Jahren aus der Bezirksliga gemeinsam an die Spitze der Landesliga führt.Erstens kann er das und zweitens kennt er die jungen Spieler sehr gut. Wir haben in diesem Jahr 15 Spieler der A-Jugend in die Herrenmannschaften übernommen. Übrigens – von unseren jungen 18-Jährigen ist keiner zu einem anderen Verein gewechselt. Talente wie Marvin Beier und Armin Bilalic kamen sogar gleich in die 1. Mannschaft. Die meisten bauen wir bei der 3. Herren auf.Eben wegen des beschriebenen Wechsels im Kader. Wir wollten die aus der B-Jugend nachrückenden neuen Spieler nicht in der Verbandsliga verheizen. Gerade, wenn man erfolgreich ist, braucht man doppelte Überlegung und Augenmaß.