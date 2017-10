Vollsperrung am Kleeblatt Zehlendorf

Berlin: Kreuz Zehlendorf |Die Avus auf Höhe des Zehlendorfer Kleeblatts ist von Freitag, 6. Oktober, ab 22 Uhr bis voraussichtlich Montag, 9. Oktober, bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Bauarbeiten am nördlichen Brückenbauwerk am Kleeblatt Zehlendorf machen dies notwendig. Zwanzig Spannbetonfertigteile werden für den Überbau eingehoben. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Zehlendorf der A115 zweispurig auf die B1 geführt und wieder auf die ab- und auffahrenden Zufahrten der Avus zurückgeführt. Mehr Infos auf http://www.berlin.de/senuvk/bauen/strassenbau/kleeblatt_zehlendorf/index.shtml