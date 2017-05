Das ist ja echt „Hammer“: Zur Neueröffnung in Mahlsdorf kam auch Axel Schulz

Mahlsdorf. Gute Nachrichten für alle, die es sich gern gemütlich machen: Hammer sorgt für frischen Wind in Ihren vier Wänden. Am 8. Mai eröffnete der Fachmarkt in Mahlsdorf auf 2700 Quadratmetern Verkaufsfläche seine neue Filiale.

Autogrammstunde mit Axel Schulz

Kompetente Mitarbeiter

Wir Deutschen lieben das: nach Hause kommen, durchatmen, einfach man selbst sein. Kein Wunder, dass die Neueröffnung von Hammer schon in den frühen Morgenstunden Tausende Kunden anzog.Auch Boxerlegende Axel Schulz schaute für eine Autogrammstunde vorbei. Hammer Fachmärkte gehören in Sachen Raumgestaltung in ganz Deutschland zu den ersten Adressen. Mit hochwertigen Farben, Tapeten, Bodenbelägen, Badausstattungen, Gardinen, Bettwaren und Matratzen gestalten sie Lebensräume für Millionen von Menschen.Das perfekte Zuhause, Individualität und ein ganz persönlicher Wohnstil – für Hammer Heimtex steht die Erfüllung von Kundenwünschen an erster Stelle. Bei einem Bummel durch die verschiedenen Fachabteilungen können sich die Kunden inspirieren lassen oder ganz gezielt die Beratung des Fachpersonals in Anspruch nehmen. „Wir legen Wert auf ein breites und markenorientiertes Warensortiment, das jedem Qualitäts- und Wertvergleich standhält. Damit vermitteln wir unseren Kunden das Gefühl der Sicherheit, dass sie mit uns die richtige Wahl zur Realisierung ihres persönlichen Wohnstils getroffen haben“, erklärt René Nittel.Wichtig ist dem Marktleiter, dass neben den fachlich versierten Verkäufern auch Fachkräfte aus dem Bereich Handwerk dem Kunden Rede und Antwort stehen. So gehören neben den Fachverkäufern beispielsweise auch Maler, Fußbodenleger und Dekorateure zum Team. „Damit sichern wir unseren hohen Standard an Qualität und Zuverlässigkeit“, erklärt er. Gemeinsam mit seinen 27 Mitarbeitern bietet Hammer in Mahlsdorf alles aus einer Hand an – von der individuellen Beratung über das Aufmaß vor Ort bis hin zum Liefer- und Montageservice. Übrigens gewährt Hammer auf die ausgeführten Dienstleistungen eine Garantie von fünf Jahren. „Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst“, lädt René Nittel ein.

Hammer Heimtex, Alt-Mahlsdorf 81, 12623 Berlin, Mo-Fr 10-20 Uhr, Sa 10-18 Uhr.