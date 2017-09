Marzahn.

Möbel Kraft eröffnet an der Märkischen Spitze am Donnerstag, 21. September, ein neues Möbelhaus. Ab 10 Uhr bietet das Unternehmen seinen Kunden auf vier Etagen zahlreiche Eröffnungsangebote und vielfältige Aktionen an. Bis zum Sonnabend, 23. September, gibt es zudem ein Kinderprogramm mit Hüpfburg, Lego Walking Act, Kinderschminken und Ballonzauberer. Am 1. Oktober ist bei Möbel Kraft auch verkaufsoffener Sonntag von 12-18 Uhr.