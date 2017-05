Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de

Berlin: Porta |Ecke Pilgramer Straße, an der angrenzenden B1/B5, eröffnete am 18. Mai Porta und bietet hier Einrichtungsideen für jeden Wohnbereich an.