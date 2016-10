Die Strittmatters - Keine ganz normale Schriftsteller-Familie

Berlin: Anna-Seghers-Bibliothek |

Fennpfuhl. In seinem Buch "Erinnerungen an Schulzenhof" fasst der Schauspieler Erwin Berner seine Erinnerungen an das Zusammenleben mit dem Schriftstellerpaar Eva und Erwin Strittmatter zusammen. Am 24. Oktober stellt Berner, der älteste Sohn der Strittmatters, sein Buch bei einer Lesung in der Anton-Saefkow-Bibliothek, Anton-Saefkow-Platz 14, vor. Die Lesung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet vier, ermäßigt drei Euro. Weitere Informationen gibt es unter 902 96 37 73. KW