Kreativtage in Bibliothek: Vom 6. bis 8. Juni gibt es viel Unterhaltung

Berlin: Anna-Seghers-Bibliothek |

Neu-Hohenschönhausen. Kreative Anregungen zum Basteln und Theaterspielen gibt es während der Pfingstferien in der Anna-Seghers-Bibliothek. Gemeinsam mit dem Familienzentrum „Warnitzer Bogen“ bietet sie vom 6. bis zum 8. Juni in ihren Räumen am Prerower Platz 2 kreative Mitmach-Möglichkeiten für Familien an. Am 6. Juni können Eltern mit ihren Kindern von 16 bis 17.30 Uhr die japanische Faltkunst „Origami“ erlernen oder mit Knete basteln. Bei schönem Wetter wird auch die weitläufige Terrasse der Bibliothek bespielt. Am 7. Juni findet von 16 bis 17.30 Uhr ein unterhaltsamer Häkel-Workshop für Kinder und ihre Eltern statt. Am 8. Juni lädt das „Sockentheater“ zu der Aufführung seines neuesten Stücks ins Lesecafé der Bibliothek ein. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen werden entgegengenommen unter 92 79 64 10. KW