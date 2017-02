Mit Biologin den Tieren auf der Spur

Malchow.

Nicht alle heimischen Tiere verschlafen den Winter. Auf die Spuren ihrer Tritt- und Verbissspuren begibt sich am 26. Februar die Biologin Beate Schonert und lädt zum Mitmachen ein. Sie zeigt auf der winterlichen Wanderung von 14 bis 16 Uhr in Malchow, wie Naturfreunde detektivisch die Anwesenheit vieler Tiere feststellen können. Treffpunkt ist der Naturhof Malchow in der Dorfstraße 35. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter www.naturschutzstation-malchow.de