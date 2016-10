Neu-Hohenschönhausen.

Wie funktionieren eigentlich PC, Tablet und Smartphone? Dieser allgemeinen und vielen detaillierten Fragen widmet sich der "Computertreff 55+" des Vereins "FrauenTechnikZentrum Berlin" in einer Veranstaltungsreihe für Frauen und Männer. Am 14. Oktober lädt der Treff zum Thema "Welche Anwendungen benötige ich auf meinem Smartphone wirklich?" von 15.30 bis 16.30 Uhr in seine Räume in der Straße Zum Hechtgraben 1 ein. Die Referenten Steffi Krüger und Martin Dankert erklären Sinn und Unsinn von Apps. Um eine Anmeldung wird gebeten unter929 81 16. Weitere Informationen unter www.ftz-berlin.de