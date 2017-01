"Um sechse bei Werner": Schauspielerin Walfriede Schmitt liest aus ihrem Debütroman

Berlin: Anna-Seghers-Bibliothek |

Neu-Hohenschönhausen. Wie lebendig das Kiezleben sein kann, das zeigt die als Schauspielerin bekannt gewordene Berliner Autorin Walfriede Schmitt in ihrem Debütroman "Gott ist zu langsam: Also denn um sechse bei Werner". Am 27. Januar liest sie von 19 Uhr an in der Anna-Seghers-Bibliothek am Prerower Platz 2 Auszüge aus ihren Roman. Der Eintritt kostet vier, ermäßigt drei Euro. Weitere Informationen gibt es unter 92 79 64 40. KW