Vortrag über die Lebensweise des Steiglitz' im Naturhof Malchow

Malchow.

Der Stieglitz ist eine Vogelart, dessen Gesang nicht nur ganzjährig zu hören ist, sondern der sich auch durch seine akrobatischen Bewegungen von anderen Vogelarten unterscheidet. Der Ornithologe Jens Scharon gibt am 6. November von 14 bis 17 Uhr in seinem Vortrag im Naturhof Malchow, Dorfstraße 35, Einblicke in die Lebensweise des beliebten Singvogels, der zum Vogel des Jahres 2016 gekürt wurde. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es unter92 79 98 30 oder im Internet: www.naturschutz-malchow.de