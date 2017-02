Chinesische Reiseerlebnisse

Berlin: Anna-Seghers-Bibliothek |

Neu-Hohenschönhausen. Viele Male war Rüdiger Preuße in China. Seine über Jahrzehnte gesammelten Reiseeindrücke gibt das Vorstandsmitglied des Deutsch-Chinesischen Freundschaftsvereins Ludwigsfelde in einer Veranstaltung am 15. Februar um 18 Uhr in der Anna-Seghers-Bibliothek am Prerower Platz 2 wieder. So besuchte Preuße die Wanderarbeiter in vielen Städten, spürte dem Wirtschaftswachstum nach und erlebte, wer zu den Opfern der Wirtschaftskrise zählte. Der Eintritt kostet 2 Euro, Karten gibt es unter 92 79 64 10. KW