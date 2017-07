Familiennachmittag: Die kleine Raupe Nimmersatt / Mitmach-Aktionen, Basteln & Puppentheater

Ab 12 Uhr: Familiennachmittag: Die kleine Raupe Niemalssatt / Mitmach-Aktionen und BastelnUm 14 Uhr: Puppentheater Toll und Kirschen (3€ Eintritt)Die kleine Raupe NiemalssattAn einem schönen Sonntagmorgen schlüpft die Raupe Niemalssatt. Sie macht sich auf den Weg um Futter zu suchen. Doch herrje, sie ist bei Karfunkel in der Küche gelandet und die will einen Obstkuchen backen. Aber so eine kleine Raupe kann ganz prima so eine Karfunkel um die Finger wickeln .Von Montag bis Sonntag frisst sie sich rund und kugelig. Dies ist ein Puppen- und Schauspiel für die Kleinen. Hier werden wir uns mit den Tagen der Woche, den Farben und denZahlen auf sensible und heitere Art beschäftigen. ( ab 2,5 J.)Weitere Infos zum Kunst- und Kulturhaus 360° - Raum für Kreativität hier http://www.360grad-lichtenberg.de/