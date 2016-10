"FilmZeit" in der Bibliothek

Berlin: Anna-Seghers-Bibliothek |

Lichtenberg. In der Anna-Seghers-Bibliothek in Neu-Hohenschönhausen und in der Anton-Saefkow-Bibliothek in Fennpfuhl sind ab Oktober auch Filme zu sehen. In beiden Einrichtungen soll es unter dem Titel "FilmZeit" einmal im Monat – freitagnachmittags – eine Filmvorführung geben. In der Anna-Seghers-Bibliothek im Linden-Center, Prerower Platz 2, jeweils am zweiten Freitag des Monats um 16 Uhr, in der Anton-Saefkow-Bibliothek, Anton-Saefkow-Platz 14, am letzten Freitag des Monats um 17 Uhr. Auf dem Spielplan stehen Spielfilme für Erwachsene jeden Genres. Los geht es am 14. Oktober 16 Uhr in Neu-Hohenschönhausen und weiter am 28. Oktober 17 Uhr in Fennpfuhl. Die konkreten Titel sind den aktuellen Aushängen in den Bibliotheken zu entnehmen. Der Eintritt ist frei. KT