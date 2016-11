Fröhliche Weihnachtslieder bei Sonntagsmatinee im Linden-Center

Berlin: Linden-Center |

Neu-Hohenschönhausen. "Ach, du liebe Weihnachtszeit!", so lautet das Motto der Sonntagsmatinee am 4. Dezember um 11 Uhr im Linden-Center. Der Jugendchor "Canzonetta" sowie das Streichquartett "Berliner Solisten" präsentieren ein Repertoire aus fröhlichen Weihnachtsliedern. Es moderiert Manfred Hütter. Der Eintritt kostet neun, ermäßigt sieben Euro. Karten gibt es an der Tageskasse in der Anna-Seghers-Bibliothek im Linden-Center am Prerower Platz oder unter 92 79 64 10. KW