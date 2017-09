Halloween in Ostberlin - Gruselstimmung im Ostseeviertel

Auch in diesem Jahr führt der traditionelle Halloween-Umzug durchs Ostseeviertel in Hohenschönhausen. Jeder ist dazu eingeladen. Bereits ab 15.00 Uhr können sich die Kids schminken und in gruselige Gestalten verwandeln lassen. Danach wird gemeinsam der Umzugswagen hergerichtet. Für alle, die es nicht abwarten können, öffnet bereits ab 16.00 Uhr der Gruselflur für sie.

Schließlich setzt sich dann gegen 17.00 Uhr der Umzug in Bewegung. Dann machen Hexen, Geister, Untote und andere Nachtaktive mit viel Tamtam und in Begleitung des schaurig geschmückten LKWs die Straßen des Ostseeviertels unsicher.