Instrumente selbst bauen

Berlin: Naturhof Malchow |

Malchow. Wie man aus Naturmaterialien echte Musikinstrumente bauen kann, erfahren kleine und große Lichtenberger in einem Workshop auf dem Naturhof Malchow in der Dorfstraße 35 am Sonntag, 20. August, von 14 bis 17 Uhr. Angeleitet von Musiker Martin Talir fertigen die Teilnehmer die unterschiedlichsten Klangwerkzeuge. Kosten: vier Euro pro Instrument, Infos und Anmeldung unter 92 79 98 30. bm