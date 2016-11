Kinderdarsteller für Krippenspiel gesucht

Berlin: Evangelische Kirche Am Berl |

Neu-Hohenschönhausen.

Auch in diesem Jahr soll es zu Weihnachten in der Evangelischen Kirche Am Berl ein Krippenspiel geben. Unter der Leitung von Kirchenmusikerin Barbara Brose wird seit diesem Monat das Spiel "Die guten Hirten von Bethlehem" geprobt: Kinder im Alter von vier bis 13 Jahren sind eingeladen, sich zu beteiligen. Gesucht werden kleine Darsteller, die Freude am Singen und Spielen haben. Geprobt wird montags und dienstags ab 17 Uhr in der Kirche Am Berl 17. Eine Anmeldung ist notwendig unter

42 08 86 67.