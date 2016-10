Musiktheater für Kinder ab drei Jahren in der Anna-Seghers-Bibliothek

Berlin: Anna-Seghers-Bibliothek |

Hohenschönhausen. Familiensamstage mit Märchen und Geschichten für Kinder ab drei Jahren und ihren Familien gibt es in der Anna-Seghers-Bibliothek Im Linden-Center, Prerower Platz 2. Bei diesen Veranstaltungen präsentiert die Bibliothek Puppen- oder Musiktheater. Die Mitarbeiter geben Lesetipps und stellen Bücher vor. Die Wohnungsbaugesellschaften unterstützt das Angebot, Mieter erhalten Freikarten.



Am Sonnabend, 15. Oktober, heißt es um 11 Uhr in der Anna-Seghers-Bibliothek: „Ein Kürbis wollte Hochzeit machen“. Kleine und große Zuschauer gehen mit Nine Mond und Professor Knolle auf eine musikalische Reise durch den Herbst. Das herbstliche Musiktheater ist für Kinder von drei bis acht Jahren geeignet. Der Eintritt kostet einen Euro. KT