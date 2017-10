Sechswöchiger Workshop (20.10.-24.11., immer freitags): Schmuckgestaltung mit verschiedenen Perlentechniken

Bei diesem Workshop entwerfen, gestalten und stellen Sie Schmuck (Ohrringe, Ketten, Ringe u.a.) nach Ihren ganz individuellen Vorstellungen her. Dabei werden verschiedene Techniken der Perlengestaltung mit Glasperlen vermittelt.



Die Kosten für den sechswöchigen Workshop betragen 15€, Materialkosten sind inbegriffen. Teilnahme nur nach Anmeldung, es gibt eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Anmeldungen bitte persönlich während der Öffnungszeiten oder per E-Mail 360grad@albatrosev.de.