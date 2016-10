Wanderungen mit Literatur und Picknick

Berlin: Anna-Seghers-Bibliothek |

Hohenschönhausen.

Die Anna-Seghers-Bibliothek lädt zu Wanderungen zu besonderen Orten im Bezirk ein. Die nächsten Wanderungen führen am Mittwoch, 12., und am Sonnabend, 15. Oktober, über zehn Kilometer durch die herbstlichen Landschafts- und Naturschutzgebiete am Hohenschönhausener Stadtrand. Wie immer sorgt die Wanderleiterin für Literarisches zwischendurch und ein Picknick vom Storchencafé Malchow. Kosten: fünf Euro inklusive Picknick und Wanderkarte. Treffpunkt ist um 14 Uhr in der Anna-Seghers-Bibliothek Im Linden-Center, Prerower Platz 2. Das Ziel der Wanderung ist um 17 Uhr erreicht. Um Anmeldung wird gebeten unter

92 79 64 10.