Diskussionsrunde mit Politikern: Auswirkungen von Rot-Rot-Grün auf den Kiez

Berlin: Nachbarschaftshaus im Ostseeviertel |

Neu-Hohenschönhausen. Seit 100 Tagen regiert in Berlin Rot-Rot-Grün. In einer Diskussionsrunde will sich der Bürgerverein Hohenschönhausen mit den konkreten Auswirkungen auf den Kiez beschäftigen. Die Stadtteilkoordination Hohenschönhausen Nord und der Bürgerverein laden zur Diskussionsrunde mit Politikern der Landesregierung ein. Diese beginnt am Mittwoch, 15. März, um 19 Uhr im Nachbarschaftshaus, Ribnitzer Straße 1 b. KT