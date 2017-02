Berlin: Bürgerbüro |

Neu-Hohenschönhausen. Die Abgeordnete Karin Halsch (SPD) lädt am 22. Februar von 17 bis 18 Uhr zu einer Sprechstunde in ihr Bürgerbüro in der Straße Am Berl 13 ein. Halsch ist die medienpolitische Sprecherin ihrer Fraktion und Mitglied im Ausschuss für Sport. Weitere Informationen gibt es unter 51 73 69 48. KW