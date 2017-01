Kurs im Haus Zum Hechtgraben: Methoden zum Runterkommen

Neu-Hohenschönhausen.

Autogenes Training kann dafür sorgen, dass psychische und physische Anspannungen gelöst werden. Zur Ruhe kommen, das bietet der Kurs des Vereins "Kietz für Kids – Freizeitsport" im Haus Zum Hechtgraben 1. Los geht es ab dem 6. Februar. An jeden Montag zeigt Entspannungspädagogin Jana Sprenger dann von 17 bis 18 Uhr Methoden, die in seelische Balance bringen sollen. Der achtteilige Kurs kostet 55 Euro, er ist von den Krankenkassen anerkannt. Anmeldung unter920 11 05 oder per E-Mail an info@synigia.de