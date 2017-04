Rat bei Streit mit Nachbarn

Berlin: Anna-Seghers-Bibliothek |

Neu-Hohenschönhausen. Wann darf der Nachbar den Rasen mähen? Und wie ist das mit Gerüchen aus der Nachbarwohnung? Viele Nachbarn können sich über Konflikte nicht einigen und landen nicht selten vor Gericht! Über die rechtlichen Fragen zum Nachbarschaftsrecht informiert am 10. Mai der Präsident des Verbandes Deutscher Grundstücksnutzer, Peter Ohm, in der Anna-Seghers-Bibliothek am Prerower Platz 2. Ab 18 Uhr wird er über Problemfälle und deren Lösung berichten. Der Eintritt kostet zwei Euro. Karten gibt es unter 92 79 64 10. KW