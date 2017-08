Autoknacker erwischt

Mariendorf.

Zivilpolizisten nahmen am 13. August gegen 1 Uhr in der Wilhelm-von-Siemens-Straße einen Autoknacker fest. Zuvor beobachteten die Beamten den Mann, wie er in einen geparkten VW einstieg, aber nicht losfuhr, sondern im Fahrzeug hantierte. Die Polizisten überprüften den Mann, der sich weigerte, das Auto zu verlassen und erheblichen Widerstand leistete. Dabei verletzte sich der 19-jährige Autoknacker im Gesicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen.