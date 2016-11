Mariendorf.

Auch in diesem Jahr veranstaltet der TSV Mariendorf 1897 gemeinsam mit der Kirchengemeinde Mariendorf-Ost ein Adventssingen im Stadion des Volksparks Mariendorf. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 11. Dezember, ab 16 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, der Einlass beginnt am 15 Uhr. Weitere Infos: www.tsvmariendorf97.de