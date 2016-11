Berlin: Kirchengemeinde Mariendorf Ost |

Mariendorf. Ein Angebot für die Generation 50 plus: Unter Anleitung werden internationale Tänze getanzt. Vorkenntnisse und Partner sind nicht erforderlich. Im Vordergrund steht der Spaß an der Bewegung zur Musik. Getanzt wird jeweils montags ab 14 Uhr in der evangelischen Kirchengemeinde Mariendorf Ost, Liviusstraße 25, und freitags ab 10 Uhr im Gemeindezentrum, Friedenstraße 20. Weitere Informationen und Anmeldung: 91 56 23 23. HDK