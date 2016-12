Christvesper für Trauernde

Mariendorf.

Die Beratungsstelle für Trauernde im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg lädt zu einem Gottesdienst am Heiligabend ein. Diese Christvesper versucht, trauernden Menschen einen Ort zu geben, an dem sie sich zwischen weihnachtlicher Fröhlichkeit nicht fehl am Platz fühlen. Die Christvesper wird gestaltet von Pfarrerin Cornelia Marquardt. Sie findet am Sonnabend, 24. Dezember, ab 16 Uhr in der Friedhofskapelle Mariendorf, Friedenstraße 12, statt. Weitere Informationen über Gottesdienste und Andachten unter www.ts-evangelisch.de/weihnachten