Acht Tore in zwei Spielen

Mariendorf. Wie Croatia, so auch Blau-Weiß 90. Beide teilen sich den ersten Platz in der Berlin-Liga. Blau-Weiß landete in der Woche einen 3:1 (3:1)-Auswärtssieg bei der DJK SW Neukölln und langte dann gegen den 1. FC Schöneberg richtig hin. 5:0 (3:0), Gutsche schoss drei Tore. Blau-Weiß empfängt am Sonntag den BSV Al-Dersimspor (14.30 Uhr, Rathausstraße).



