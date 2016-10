Blau-Weiß agiert cleverer

Mariendorf. Der Berlin-Ligist hat am Sonntag im Auswärtsspiel beim BSV Al-Dersimspor einen 5:2 (2:2)-Sieg eingefahren. In die Torschützenliste der Blau-Weißen trugen sich Bruckmann (2), Berjaoui, Jurilj und Al-Kassem ein. Die Hausherren hatten den ersten Abschnitt offen gestaltet und waren zweimal sogar in Führung gegangen. „Blau-Weiß war einfach cleverer als wir“, sagte Al- Dersimspors Sportlicher Leiter Kadir Emre. Nächstes Spiel: Sonntag bei TuS Makkabi (12 Uhr, Julius-Hirsch-Sportanlage).

