Blau-Weiß macht sechs Stück

Mariendorf. Überzeugender Auswärts-Auftritt von Blau-Weiß 90 in der Berlin-Liga. Die Mariendorfer setzten sich beim SV Empor mit 6:0 durch und sind nun wieder Spitzenreiter. Rehbein und Mannsfeld trafen vor der Pause, ehe Gutsche (2), erneut Rehbein und Al-Kassem für das halbe Dutzend sorgten.



Die nächste Aufgabe in der Liga steht am 19. November an, dann spielt Blau-Weiß 90 um 12.30 bei den Spandauer Kickers (Brunsbütteler Damm).

