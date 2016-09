Drei Tore durch Dennis Dort

Mariendorf. Der Landesligist hat am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen die Sportfreunde Johannisthal 4:0 (2:0) gewonnen. Zum Matchwinner avancierte Dennis Dort, auf dessen Konto die ersten drei Tore gingen. Zudem stellte

Steven Däms mit dem 4:0 den Endstand her.



Weiter geht es am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Berolina Stralau. Anstoß der Begegnung ist um 14.30 Uhr im Volkspark Mariendorf.



AK

