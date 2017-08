Ein Punkt zum Auftakt

Mariendorf. Mit einem 1:1 (0:0) gegen den Adlershofer BC startete Mariendorf in die Landesliga-Saison. Dort rettete mit seinem Tor in der 84. Minute einen Punkt, nachdem Riedtke (65.) für den ABC getroffen hatte. Mariendorfs Däms sah die Rote Karte (85.). Am Sonntag (14 Uhr, Hertzbergplatz) geht es zum BSV Hürtürkel.

