Erneute Al-Kassem-Show

Mariendorf. Wieder einmal hat sich Rani Al-Kassem beim Berlin-Ligisten als unverzichtbar erwiesen. Beim 3:0-Auswärtssieg der Blau-Weißen am vergangenen Sonntag als Gast von TuS Makkabi erzielte der Angreifer alle drei Tore. „Der war

überragend“, sagte selbst Makkabis Co-Trainer Ousmane Bangoura.



Kommt es in anderthalb Wochen zur nächsten Al-Kassem-Show? Blau-Weiß empfängt am Sonntag, 6. November, am zehnten Berlin-Liga-Spieltag den TSV Rudow (14.30 Uhr, Rathausstraße).

Gefällt mir

0