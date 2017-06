Musical-Darsteller zu Gast auf der Trabrennbahn

Mariendorf. The King is back! Das musste Andreas Haase, Geschäftsführer der Mariendorfer Trabrennbahn, spontan denken, als er kürzlich Besuch von Grahame Patrick und Coco Fletcher bekam.

Die beiden Musical-Darsteller sind die Top-Acts der Show „Stars in Concert“, die schon seit vielen Jahren die kulturelle Visitenkarte des in Neukölln beheimateten Estrel-Hotels verkörpert. Der Besuch des in Dublin geborenen Elvis-Doubles und der im US-Staat Alabama aufgewachsenen Sängerin, die neben Tina Turner auch schon andere Größen wie Whitney Houston und Donna Summer dargestellt hat, war nicht zufällig. Denn zwischen Deutschlands bedeutendster Rennbahn am Mariendorfer Damm 222 und dem Hotel hat sich eine freundschaftliche Partnerschaft entwickelt.Davon profitiert auch das Publikum. An allen großen Mariendorfer Renntagen werden künftig Eintrittskarten für „Stars in Concert“ verlost. Und natürlich werden einige der Show-Mitwirkenden auch beim Entertainment-Renntag dabei sein, der den Auftakt der Derby-Woche (28. Juli bis 6. August) bildet.Doch soweit ist es noch nicht. Zuvor stehen andere wichtige Termine an. Insbesondere die Veranstaltung am 25. Juni (Beginn 13.30 Uhr, Eintritt drei Euro, unter 18 Jahren frei) sollten Pferde-Fans nicht verpassen, da es in den mit insgesamt 16000 Euro Preisgeld dotierten beiden Hauptrennen etliche Klasse-Traber zu bewundern gibt.Grahame Patrick und Coco Fletcher sind bei ihrem Mariendorf-Besuch jedenfalls richtig auf den Geschmack gekommen und drehten gemeinsam mit dem Berliner Trabrennfahrer Thomas Skoruppa spontan eine Runde im Sulky über das Bahngelände.