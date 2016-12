Platz gefroren – Spiel fällt aus

Mariendorf. Der Landesligist hätte am vergangenen Sonntag als Gast des FC Spandau 06 ein Auswärtsspiel bestreiten sollen. Die Partie war um 10.45 Uhr angesetzt – zu früh, der Boden war nach der bitterkalten Nacht noch gefroren, so dass die Begegnung kurzerhand abgesagt wurde. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.



In der Tabelle der 2. Abteilung bleiben die Mariendorfer aber auf dem achten Platz.

Nächstes Spiel: Sonntag gegen Sparta Lichtenberg (14.30 Uhr, Volkspark Mariendorf).



AK

