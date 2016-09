Schmeichelhaftes 1:1-Remis

Mariendorf. Die Mannschaft von Trainer Marco Gebhardt ist am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen den SV Empor zu einem schmeichelhaften 1:1 (0:0)-Remis gekommen. Den 0:1-Rückstand durch Brenneisen (61.) egalisierte kurz vor Schluss Torjäger Al-Kassem per Strafstoß (88.).



Weiter geht es in der Berlin-Liga am Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim SC Staaken (14 Uhr, Sportpark Staaken).

