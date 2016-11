Siegtor in der Nachspielzeit

Mariendorf. Der Landesligist hat am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen den Adlershofer BC einen 3:2 (2:0)-Sieg eingefahren. Däms (31.) und Dort (42.) brachten die Mariendorfer 2:0 in Führung, ehe Jegust (63.) und Eichmann (79.) ausglichen. Erst in der Nachspielzeit gelang Cabuk der umjubelte Siegtreffer.



Nächstes Spiel: Sonntag beim FC Spandau 06 (10.45 Uhr, Ziegelhof).



AK

