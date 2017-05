Tennisclub begrüßt Neumitglieder

Berlin: Tennisclub "SG BA Tempelhof" |

Mariendorf. Mit Kaffee, Kuchen und kleinen Snacks begrüßt der Tennisclub "SG BA Tempelhof" am 20. Mai ab 15 Uhr auf seiner Anlage am Westphalweg 10 seine neuen Mitglieder sowie auch alle anderen am Tennissport interessierten Besucher. Es besteht bei dieser Gelegenheit die Möglichkeit, mit einem Trainer die eigenen Fähigkeiten auf dem Tennisplatz oder der Beach-Tennis-Anlage auszuprobieren. Weitere Informationen unter 50 34 02 84. HDK