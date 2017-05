Unterhaltsames Remis

Mariendorf. In einer unterhaltsamen Landesligapartie trennte sich Mariendorf vom Berliner SC II 3:3 (1:2). Zeletzky (BSC) erzielte drei Tore, Mariendorfs Özer sah Gelb-Rot.



Am Sonnabend um 14 Uhr spielt man am Lohnauer Steig beim Adlershofer BC.

