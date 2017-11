Zu Hause ausgerutscht

Mariendorf. Mariendorf musste in der Landesliga die zweite Niederlage in Folge einstecken, gegen den FC Internationale hieß es 0:3 (0:1). In der Schlussphase sahen Freitag (Inter) und Däms (TSV) jeweils Gelb-Rot. Mariendorf spielt als nächstes am 19. November um 14 Uhr bei Club Italia (Spandauer Damm).

