Apotheke aus der Natur

Marienfelde.

Unter dem Motto „Heilpflanzen am Wegesrand“ findet am 30. Juli von 10 bis 12 Uhr eine Kräuterführung durch den Freizeitpark Marienfelde statt. Ein spannender Spaziergang, bei dem zu erfahren ist, welche Heilpflanzen hier wachsen, wie sie angewendet werden und wie sie traditionell genutzt wurden, ist angekündigt. Die Teilnahme kostet sechs Euro. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor der Naturschutzstation am Diedersdorfer Weg 3-5. Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos: www.naturwachtberlin.de