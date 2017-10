Berlin: Medienhaus Marienfelde |

Marienfelde. In der Stadtteilbibliothek, Marienfelder Allee 107-109, wird das Bilderbuchkino für Kinder im Alter ab vier Jahren fortgesetzt. In diesem Monat steht es am 7., 14., 21. und 28. November jeweils von 16.30 bis 17 Uhr auf dem Programm. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Infos: 902 77 41 44. HDK