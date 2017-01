Musik, Mathe, Japanisch: Gustav-Heinemann-Schule stellt Profile vor

Marienfelde. Die Gustav-Heinemann-Oberschule, Waldsassener Straße 62, veranstaltet Informationsveranstaltungen zu ihren neuen, im September beginnenden Profilklassen.

902 77 41 32 und Weitere Informationen:902 77 41 32 und www.ghoberlin.de

In den drei Profilklassen Englisch bilingual, Musik (Bläserklasse) und Mathematik/Informatik erhalten die Schüler jeweils zwei Stunden zusätzlichen Unterricht. „Da die Klassenzusammensetzungen somit auch Interessengemeinschaften darstellen, wirkt sich das sehr positiv auf das Klassenklima aus“, so Schulleiter Carsten Hintze.Bei der Auswahl der Schüler für diese Klassen orientiert sich die Integrierte Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe an den Begabungen und Talenten der Schüler und nimmt zum nächsten Schuljahr für die 7. Klassen über fachbezogene Aufnahmetests sowie für die Klassen ohne Profil über die Förderprognose auf. Dazu kommt – einzigartig in Berlin – auch wieder eine 5. Klasse, in der die Schüler als zweite Fremdsprache Japanisch auf dem Stundenplan haben.Über die einzelnen Profile, Inhalte und Aufnahmeverfahren will die GHO alle interessierten Eltern und Schüler speziell informieren. Am 12. Januar geht es um den musikbetonten Zug ab Klasse 7, am 16. Januar um den Mathematik-Informatik-Zug ab Klasse 7 sowie am 17. Januar um Japanisch ab Klasse 5. Alle Infoabende beginnen jeweils um 19 Uhr und finden im Schulgebäude, Haus A, Raum 60/61 statt.