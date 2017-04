Berlin: Seniorenfreizeitstätte Eduard Bernoth |

Marienfelde.

In der Seniorenfreizeitstätte Eduard Bernoth, Marienfelder Allee 104, unterrichtet eine spanisch-muttersprachliche Dozentin in der Regel jeden Mittwoch von 11.30 bis 13 Uhr Senioren in kleinen Gruppen. Auf dem Lehrplan steht „Spanisch – Konversation und Auffrischung“. Alles Weitere unter

22 50 03 36 (Frau Krajuschek).